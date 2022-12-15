Посольство РФ в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокацией
Американская сторона все больше и больше втягивается в украинский конфликт. Еще немного, и она станет основным его участником.
Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken
Если США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, то это станет еще одним провокационным действием, способным привести к необратимым результатам. Об этом сообщается в комментарии посольства РФ в США, опубликованном в Telegram-канале.
Российские дипломаты отметили, что в Вашингтоне активно разворачивается информационная кампания о вероятной отправке Киеву систем противовоздушной обороны. В случае подтверждения этих доводов, Москва станет свидетелем нового провокационного поступка Белого дома, который «может привести к непредсказуемым последствиям».
«Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении российского посольства в США.
В том числе Штаты все равно продолжают глубоко втягиваться в украинский конфликт, даже без передачи Patriot. Страна все больше поддерживает киевский режим, готовит украинских националистов, расширяет поток вооружений, снабжает ВСУ разведанными и уже подумывает над отправкой в зону СВО американских военных специалистов.
«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», — объяснили в посольстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад хочет дать Украине преимущество в противостоянии РФ.
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