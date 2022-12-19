Ограничиваю общение: беременная Орлова о том, почему муж не ухаживает за ней

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 99

Беременная Ольга Орлова рассказала, почему муж не ухаживает за ней

Ограничиваю общение: беременная Орлова о том, почему муж не ухаживает за ней

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lomokhova

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Сейчас знаменитость на седьмом месяце беременности.

Недавно стало известно, что 45-летняя телеведущая Ольга Орлова станет мамой во второй раз. Ведущая всеми силами старается заботиться о здоровье и бережет себя. Однако недавно она подхватила вирус. Поклонники беспокоятся о ней и спрашивают, где же ее муж и почему он не ухаживает за приболевшей супругой. Сейчас знаменитость восстанавливается дома.

«Мой муж был в спорт-клубе, сейчас смотрит футбол внизу. И я стараюсь ограничить наше общение, пока я болею, чтобы не дай Бог, не заразить его. Но спасибо, что Вы тревожитесь», — написала она в социальной сети в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Ольга старается следить за своим здоровьем, но все же простыла. Орлова рассказывала, что ухудшение самочувствия сопровождалось слабостью и признаками ОРВИ. Поклонникам телеведущая поделилась, что будет лежать, отдыхать, лечиться и смотреть фильмы.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ольга Орлова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с сыном Жанны Фриске Платоном и сопроводила его подписью: «Как быстро растут дети». Подписчики подумали, что знаменитость встретилась с мальчиком, ведь еще недавно она заявляла в интервью Светлане Бондарчук.

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