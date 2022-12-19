Девять стран ЕС выступили против введения потолка цен на газ

В Европе в очередной раз не смогли согласовать вопрос закупки российского голубого топлива.

Девять стран Евросоюза, в том числе Германия, выступили против введения потолка цен на российский газ. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В ходе этого пробного голосования девять стран, включая нас, были против потолка цен, но, так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то что девять стран были против, набралось», — написал он в Twitter.

Сийярто отметил, что все проголосовавшие против лимита цен страны, кроме Германии, имеют малочисленное население. Поэтому им не хватило политического веса, чтобы составить большинство для блокировки инициативы. Сейчас назначено повторное голосование, на котором Венгрия снова выступит против, подчеркнул дипломат.

Напомним, 16 декабря страны Евросоюза в очередной раз не сошлись во мнении относительно потолка цен на газ. Решение этого вопроса саммит ЕС отложил до понедельника, однако снова не согласовал вопрос закупки голубого топлива.

В Еврокомиссии 22 ноября предложили ввести потолок цены на газ в размере 275 евро за один мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров). Однако 15 стран Евросоюза критически отнеслись к этому предложению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер России Александр Новак допустил изменение венгерско-российских газовых контрактов из-за введения потолка цен на газ.