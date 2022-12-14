Американский полковник заявил о нежелании США мирно решать конфликт на Украине

По его словам, Вашингтон никогда не признает своих ошибок и не поможет решению украинского кризиса, так как это будет равнозначно поражению.

Америка своими действиями дала понять о нежелании мирного разрешения украинского кризиса. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, США хотят военного разрешения конфликта.

«Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины. США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах», — сказал Макгрегор.

Он также подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери, поэтому в интересах самого Зеленского добиться разрешения конфликта при помощи Вашингтона. Но Вашингтон не хочет прикладывать усилия для прекращения огня, потому что считает это принятием поражения.

«США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища», — резюмировал полковник Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский военный предупредил власти США об «Армагеддоне».