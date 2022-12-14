Американский полковник заявил о нежелании США мирно решать конфликт на Украине
Полковник США Макгрегор заявил о нежелании Вашингтона вести мирные переговоры по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
По его словам, Вашингтон никогда не признает своих ошибок и не поможет решению украинского кризиса, так как это будет равнозначно поражению.
Америка своими действиями дала понять о нежелании мирного разрешения украинского кризиса. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, США хотят военного разрешения конфликта.
«Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины. США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации. Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах», — сказал Макгрегор.
Он также подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери, поэтому в интересах самого Зеленского добиться разрешения конфликта при помощи Вашингтона. Но Вашингтон не хочет прикладывать усилия для прекращения огня, потому что считает это принятием поражения.
«США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища», — резюмировал полковник Макгрегор.
Ранее 5-tv.ru писал, что американский военный предупредил власти США об «Армагеддоне».
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