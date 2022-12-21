«После любви мы всегда красивые»: Тодоренко поведала, как смогла быстро похудеть

Телеведущая вернула себе прежнюю форму после вторых родов менее чем за полгода. И все благодаря не только работе или правильному питанию, а мужу.

Регина Тодоренко, которая пять месяцев назад во второй раз стала мамой, уже во всю хвастается стройной фигурой. При этом набрала она за беременность не меньше десяти килограммов. И если после рождения первенца восстановить былые формы ей удалось за счет правильного питания и спорта, то теперь у нее метод немного другой.

«Больше всего мне помогает любовь мужа и… сексотерапия. Это тоже бьюти-лайфхак. После любви мы всегда очень красивые, правда?! Это делает твою кожу лучше!» — поделилась Тодоренко в эфире музыкального телеканала.

Однако Тодоренко все же утаила один нюанс. Физические нагрузки все же тоже сделали свое дело на пути к стройности и красоте. Телеведущая после вторых родов не стала засиживаться дома и быстро вернулась к работе. В частности, она согласилась на участие в шоу «Ледниковый период».

Ежедневные и изнуряющие тренировки на льду практически без отдыха, в перерывах между которыми Тодоренко уделяла внимание грудному сыну Мирославу, кормила его грудью и игралась, изрядно вымотали знаменитость, но положительно отразились на фигуре. Кроме того, чтобы лицо выглядело свежим, Тодоренко делает массажи, использует патчи для глаз, косметические сыворотки и маски. Звезда никогда не прибегала к инъекциям красоты, однако не отрицает их необходимость в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Регина Тодоренко и Влад Топалов лишили старшего сына дня рождения.