Самим мало: военный эксперт предрек Западу проблемы из-за поставок Patriot Киеву

Передавая Украине зенитно-ракетные комплексы, Вашингтон рискует ослабить позиции перед Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенным Штатам нужно как следует подумать, прежде чем поставлять Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг в статье для The Guardian.

По мнению аналитика, Запад рискует ослабить позиции перед Китаем, так как запасы Patriot сильно ограничены. У США этих комплексов значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе, считает Уотлинг.

Он также обратил внимание на то, что расход боеприпасов на Украине превышает имеющиеся запасы, а истощение резервов лишает НАТО возможности вести длительные и интенсивные операции. В связи с этим Уотлинг призвал украинских офицеров осознать, что они не могут бесконечно расходовать эти боеприпасы, и бить «только по приоритетным целям».

По данным агентства Associated Press, Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. В него войдут зенитно-ракетные комплексы Patriot и высокоточные управляемые боеприпасы для самолетов.

Уточняется, что около одного миллиарда долларов уйдет на поставки вооружения из арсеналов Пентагона, еще 800 миллионов выделит Инициатива содействия безопасности Украины. Анонс поставки ожидается во время личной встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша написал, что поставки американских ЗРК Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи».