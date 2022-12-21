«Спасибо москвичам за единство»: Собянин выступил с докладом о жизни столицы

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 8

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

«Спасибо москвичам за единство»: Собянин выступил с докладом о жизни столицы

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Город находится в самом центре санкционной войны, но Западу не удалось сломить столицу и страну.

В последнее время на долю Москвы и ее жителей выпало немало испытаний. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства города.

Во-первых, отметил Собянин, столица достойно пережила пандемию коронавируса. Во-вторых, многие москвичи принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, жители столицы прислали более тысячи тонн гуманитарной помощи.

«Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. <…> Спасибо москвичам за сострадание и единство», — сказал мэр.

Кроме того, Москва находится в самом центре санкционной войны, но Западу с его ограничениями не удалось сломить Россию, которая научилась оперативно перенастраиваться на другие рынки и заменять иностранную продукцию отечественной. К примеру, заводу «Москвич» понадобилось всего полгода, чтобы возобновить производство.

«Мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед», — отметил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на заводе «Москвич» озвучили стоимость нового российского кроссовера.

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