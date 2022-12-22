Глубокие морщины и «поплывший» овал лица: Анжелика Варум показала себя вне сцены

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Анжелика Варум показала себя с морщинами и «поплывшим» овалом лица

Глубокие морщины и «поплывший» овал лица: Анжелика Варум показала себя вне сцены

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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С весны певица редко появляется на публике. Даже новогодние передачи обходит стороной. Хотя на них можно неплохо подзаработать. Но близкие друзья все же опубликовали снимок, как сейчас выглядит Варум.

Анжелика Варум вышла в свет после долгого отсутствия и шокировала публику внешним видом. Артистка пропала из медийного пространства с начала весны 2022 года. Она не появлялась на вечеринках и премиях в компании своего супруга Леонида Агутина, а также не общалась с поклонниками в соцсетях. Все это породило немало слухов. Мол, уехала, как некоторые знаменитости, за границу. Но все это оказалось лишь сплетнями.

На днях артистка приехала в Иваново и дала небольшой концерт. А после запечатлелась с другом Борисом Рубиновским. Мужчина поспешил опубликовать свежий снимок в соцсети. Он поблагодарил певицу за приезд, выступление и дружеское общение.

Анжелика ВарумАнжелика Варум с другом Борисом Рубиновским. Instagram* / borishizh

Поклонники также с радостью встретили Варум, но некоторые заметили — знаменитость сдала позиции. Привыкшие видеть ее, как говорится, при параде — накрашенную, свежо выглядящую, поразились изменениям. Вокруг глаз появились глубокие мимические морщины, изменился и овал лица, чуть «поплыл». И пока поклонникам остается лишь гадать: то ли неудачный кадр получился, то ли годы берут свое. Артистке в следующем году исполнится 54 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли Анжелика Варум рассталась с Леонидом Агутиным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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