Триста тридцать три! Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских войск в зоне проведения СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град», самоходных артиллерийских установок «Акация», ТОС-1А «Солнцепек».
Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установку «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям украинских националистов. В ходе ракетного удара были уничтожены легкобронированная техника и скопление живой силы противника. Завершив огневое уничтожение противника, расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.
Артиллеристы с марша в кратчайшее время занимают огневые позиции и наносят удар по разведанным вражеским целям.
Кроме того, выбор средств поражения зависит от характера цели и выполнения огневой задачи. В арсенале у расчета САУ «Акация» 152-мм осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды, а также для уничтожения бронированной и тяжело бронированной техники противника применяются кумулятивные, подкалиберные и бронебойные боеприпасы.
Для поддержки наступающих подразделений российской армии, боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» скрытно выдвигается на позицию, оперативно развёртывается и наносит удары 220-мм боеприпасами с термобарической смесью по целям, разведанным с применением беспилотных летательных аппаратов. Огнем «Солнцепека» гарантировано поражаются укрепрайоны, боевая техника и скопления живой силы противника. После выполнения огневой задачи боевая машина меняет позицию и перезаряжается.
- 22 дек
- Бойцы казачьей бригады «Дон» спасли жителей Покровского и отбили все атаки ВСУ
- 22 дек
- Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела ВСУ
- 22 дек
- Боец «Азова»* с позывным «Ведьмак» расстрелял мирных граждан в Мариуполе
- 21 дек
- «Пытаются коварно нападать»: у ВСУ почти не осталось техники под Авдеевкой
- 21 дек
- Сергей Шойгу озвучил главную задачу ВС России на 2023 год
- 21 дек
- Дешевле или дороже: во сколько обойдется салат «Оливье» в ЛНР
- 21 дек
- Не имеют никаких аналогов: новейшие ракеты «Сармат» вступают в бой
- 21 дек
- Самый низкий уровень летальности: в зоне СВО оказывают первую помощь за 10 минут
- 21 дек
- Башаров отпраздновал свой 48 день рождения в Донбассе: «Все бросил и поехал»
- 21 дек
- «На поле боя не может быть мелочей»: Владимир Путин об улучшении войск РФ
Читайте также
93%
1.53 75.09
1.75
Нашли ошибку?