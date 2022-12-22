Триста тридцать три! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов 42

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских войск в зоне проведения СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град», самоходных артиллерийских установок «Акация», ТОС-1А «Солнцепек».

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установку «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям украинских националистов. В ходе ракетного удара были уничтожены легкобронированная техника и скопление живой силы противника. Завершив огневое уничтожение противника, расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Артиллеристы с марша в кратчайшее время занимают огневые позиции и наносят удар по разведанным вражеским целям.
Кроме того, выбор средств поражения зависит от характера цели и выполнения огневой задачи. В арсенале у расчета САУ «Акация» 152-мм осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды, а также для уничтожения бронированной и тяжело бронированной техники противника применяются кумулятивные, подкалиберные и бронебойные боеприпасы.

Для поддержки наступающих подразделений российской армии, боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» скрытно выдвигается на позицию, оперативно развёртывается и наносит удары 220-мм боеприпасами с термобарической смесью по целям, разведанным с применением беспилотных летательных аппаратов. Огнем «Солнцепека» гарантировано поражаются укрепрайоны, боевая техника и скопления живой силы противника. После выполнения огневой задачи боевая машина меняет позицию и перезаряжается.

Тема:
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