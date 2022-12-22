Антлантистам удалось стравить два братских народа. Но можно ли здесь говорить об абсолютной победе?

Владимир Путин отдал должное политике Запада, который все же смог вмешаться в жизнь побратимых славянских народов. Об этом российский лидер рассказал на коллегии Министерства обороны.

Президент напомнил, что после распада СССР Москва многократно пыталась выстроить братские отношения с соседскими странами. Но ни регулярная помощь, ни кредиты и почти бесплатные энергоресурсы не повлияли на исход событий. На слова президента обратил внимание обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

Путин подчеркнул, что всегда считал и считает Украину братским народом, но текущие события не являются результатом российской политики. Напротив, это последствия постоянного вмешательства Запада, которому все же удалось добиться столкновения и довести конфликт до точки, в которой Россия не имела иного выбора, как действовать.

«То, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики — наоборот, это является результатом политики третьих стран, которые всегда стремились к дезинтеграции русского мира. В известной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такую черту, на которой мы оказались», — объяснил Владимир Путин.

Обозреватель подчеркивает, что президент из раза в раз объясняет, что именно привело к 24 февраля, потому что это трагедия для всего русского мира, а именно для России и Украины, что совершенно не понять тем, кто верит в «чушь про «суверенитет Украины» и ее «право выбирать направление движения».

«Все остальные понимают, что для Путина, как и для абсолютного большинства наших граждан, все происходящее — огромная боль и трагедия, причем нам жаль и тех, кто погибает с враждебной стороны», — поясняет Акопов.

В то же время Запад должен осознавать, как обращает внимание обозреватель информагентства, что признание успеха в дезинтеграции русского мира не означает капитуляции. Из уст президента звучит объективная реальность.

«Потому что, несмотря на всю трагичность „новой гражданской“, Россия все же решилась вырвать из вражеских рук оружие, изготовленное из ее собственной части — Украины, отказалась отложить на потом решение жизненно важной для нее проблемы существования на русских землях анти-России. Россия приняла вызов? Да, но нам, по сути, и не оставили выбора, потому что, отказавшись от Украины-Малороссии, Россия перестала бы быть Россией», — подчеркивает журналист.

Акопов обратился к верящим в победу над РФ атлантистам — сегодня им удалось выиграть лишь первый этап противостояния, стравив две части единого целого. И теперь нашу страну не остановить и не победить, потому что в борьбе за «будущее великой цивилизации» нет возможности ни для уступок, ни для компромиссов, ни для пораженческих настроений.

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