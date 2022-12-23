Скромняга или развратник? Как по ногам прочитать характер человека

Поза может выдавать как дамского угодника, так и безнадежно закомплексованного человека.

По ногам можно составить целый психологический портрет человека. Полчаса очного общения и можно понять с кем имеешь дело: интровертом, невротиком, а, может, и вообще сексуально озабоченным собеседником. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

«Ноги наиболее далеко удалены от мозга, на приличном расстоянии, поэтому их контролировать сложнее всего, и часто человек себя действительно ногами выдает», — пояснил эксперт.

Так, скрещенные ноги, по его словам, характерней признак закрытости человека: он никому не доверяет и чего-то опасается. О противоположных качествах личности говорит привычка расставлять ноги в разные стороны. Чаще всего такое могут позволить мужчины, и перед вами точно не скромняга.

«Очень часто мужчины так сидят, это дополнительный акцент на гениталиях, у некоторых даже — сексуальный подтекст позы», — подчеркнул врач.

Нога на ногу — поза неуверенных людей. Часто в таком положении человек еще подергивает и постукивает одной ногой. Тогда есть вероятность, что он еще и врет, так что есть возможность вывести его на чистую воду.

В некоторых случаях скрещенные ноги могут говорить о заигрывании. Здесь уже речь идет о женщинах, в этот момент они слегка спускают туфлю с ноги и начинают ей поигрывать — это такой классический ход, чтобы обратить внимание мужчины.

«Но все надо оценивать по контексту, какой-то любимой позы нет. Потому что дома человек как хозяин сидит, откинувшись на спинку стула, по-американски, а пришел в кабинет к более статусному человеку — он уже так не сядет. Организм среагирует, у него будет поза подчинения. Скорее всего, сядет на краешек стула, плечи сгруппирует, сузится, сгорбится, покажет, какой он маленький и ничтожный по сравнению с ним. Поэтому все надо оценивать по ситуации», — подчеркнул психиатр.

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