«Ранетка» Женя Огурцова о лечении особенной дочери: «Нужно 24 миллиона в год»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 192

Актриса Огурцова рассказала о лечении дочери с ахондроплазией: нужно 24 миллиона в год

«Ранетка» Женя Огурцова о лечении особенной дочери: «Нужно 24 миллиона в год»

Фото: Instagram* / ogyrtsova_official

Читайте нас в: Дзен Новости

Полуторагодовалая Ева — младшая в семье актрисы. Недавно знаменитость решилась открыто заговорить с поклонниками о диагнозе девочки.

Актриса и певица Евгения Огурцова, известная по группе «Ранетки» и роли в одноименном сериале, рассказала, сколько денег нужно на лучшую терапию для ее дочери с редким генетическим заболеванием. Полуторагодовалая наследница звезды Ева страдает ахондроплазией (карликовость). В результате этого недуга нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа, и люди вырастают низкорослыми и непропорциональными.

Недавно Огурцова рассказала поклонникам о диагнозе дочери и даже написала книгу, в которой постаралась поддержать матерей таких же особенных малышей. Еве предстоит непростая жизнь, пока мама не спешит объяснять, почему она не похожа на других детей. Актриса не боится говорить об аспектах болезни, прогнозах, откровенно делится переживаниями, рассказывает о фондах, помогающих таким детям и о терапии, которую получает наследница.

«По факту ахондроплазия не лечится. Существуют хирургические удлинения, но мы с мужем пока против этого. Недавно появился препарат, который может поправить ситуацию. Год терапии стоит примерно 24 миллиона рублей. Колоть его нужно с двух лет, когда открыты зоны роста», — написала Огурцова в личном блоге.

Актриса Евгения Огурцова с дочерьюЕвгения Огурцова ищет способы помочь дочери с ахондроплазией. Instagram* / ogyrtsova_official

Как отмечала прежде актриса, в первое время она отказывалась верить врачам, озвучившим диагноз. 32-летняя мама прошла все стадии принятия болезни дочери. Когда поняла, что еще немного — и злоба на весь мир в паре с чувством вины загонят в депрессию, решила взять себя в руки. Она стала разбираться в матчасти, искать способы улучшить состояние ребенка, а еще верить в лучшее и не сдаваться. Артистка осуждает предвзятое отношение людей к инвалидам и мечтает помочь другим не оказаться в изоляции из-за недуга.

Сейчас Женя Огурцова с мужем, сыном от первого брака и маленькой Евой живет в Турции. Семья исполняет давнюю общую мечту о зиме без снега. Положительные эмоции от красот городка Фетхие, в котором обосновалась компания, помогают справляться с другими сложностями. Актриса признается, даже появляются мысли остаться в этом краю навсегда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об особенностях ахондроплазии и методах диагностики заболевания на стадии беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.68
-3.45 73.04
-3.60
В поисках источника жизни: Общий гороскоп для Раков на 2023 год

Последние новости

6:57
Кому-то летать, кому-то — приземлиться: астрологический прогноз на 2023 год
6:35
От них только неприятности: от каких подарков стоит отказаться на Новый год
6:16
Атака вируса: инфекционные больницы России заполнили пациенты с тяжелой пневмонией
6:00
В поисках источника жизни: Общий гороскоп для Раков на 2023 год
6:00
Время правосудия: таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
5:40
«Ранетка» Женя Огурцова о лечении особенной дочери: «Нужно 24 миллиона в год»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака
Ефим Шифрин рассказал о том, кто вызывает у него уважение
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году
Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023