«Вот так вот кайфовать»: Волочкова раскрыла самое сокровенное желание

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 057

Анастасия Волочкова всю жизнь мечтала встретить мужчину и сыграть свадьбу

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитая танцовщица давно исполнила свою самую большую мечту, однако для полного счастья ей не хватало мужчины рядом.

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала про свое самое сокровенное желание. В беседе с 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ» она призналась, что поставила себе цель еще в пять лет и делала все возможное, чтобы ее большая мечта осуществилась.

Конечно же, речь идет о карьере балерины. Бывшая прима Большого театра считает себя абсолютно сформированной и самодостаточной личностью.

«Все, что я сделала в творчестве — это уже состоявшиеся мои желания, потому что самое больше мое желание было, когда мне было пять лет. Это было не желание, а мечта и цель — стать балериной, и эта цель достигнута», — поделилась радостью звезда сцены.

Светская львица добавила, что именно из-за своих стараний она может позволить себе в 46 лет «вот так вот кайфовать», несмотря на осуждения и обсуждения. Однако танцовщица призналась, что для полного счастья ей не хватало еще одной детали.

«Я ждала встретить в жизни своего человека и сыграть с ним роскошную свадьбу», — сообщила Волочкова.

Ранее балерина рассказывала, какой видит свою предстоящую свадьбу с кондитером Дмитрием. По словам знаменитости, ее возлюбленный предстал перед ней в образе Деда Мороза. Поэтому пышное торжество она хочет закатить зимой, а вместо традиционного свадебного платья планирует выйти к гостям в костюме Снегурочки.

С новым избранником Волочкову свела благотворительная деятельность. Появился он в жизни танцовщицы внезапно, и отношения их развивались стремительно. Впрочем, как и большинство романов артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова не считает нужным воздерживаться от секса до свадьбы.

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