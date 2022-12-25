«Вот так вот кайфовать»: Волочкова раскрыла самое сокровенное желание

Знаменитая танцовщица давно исполнила свою самую большую мечту, однако для полного счастья ей не хватало мужчины рядом.

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала про свое самое сокровенное желание. В беседе с 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ» она призналась, что поставила себе цель еще в пять лет и делала все возможное, чтобы ее большая мечта осуществилась.

Конечно же, речь идет о карьере балерины. Бывшая прима Большого театра считает себя абсолютно сформированной и самодостаточной личностью.

«Все, что я сделала в творчестве — это уже состоявшиеся мои желания, потому что самое больше мое желание было, когда мне было пять лет. Это было не желание, а мечта и цель — стать балериной, и эта цель достигнута», — поделилась радостью звезда сцены.

Светская львица добавила, что именно из-за своих стараний она может позволить себе в 46 лет «вот так вот кайфовать», несмотря на осуждения и обсуждения. Однако танцовщица призналась, что для полного счастья ей не хватало еще одной детали.

«Я ждала встретить в жизни своего человека и сыграть с ним роскошную свадьбу», — сообщила Волочкова.

Ранее балерина рассказывала, какой видит свою предстоящую свадьбу с кондитером Дмитрием. По словам знаменитости, ее возлюбленный предстал перед ней в образе Деда Мороза. Поэтому пышное торжество она хочет закатить зимой, а вместо традиционного свадебного платья планирует выйти к гостям в костюме Снегурочки.

С новым избранником Волочкову свела благотворительная деятельность. Появился он в жизни танцовщицы внезапно, и отношения их развивались стремительно. Впрочем, как и большинство романов артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова не считает нужным воздерживаться от секса до свадьбы.