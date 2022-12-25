Умер генерал армии ВС РФ Алексей Маслов

Выдающийся военнослужащий был главнокомандующим Сухопутными войсками и представителем России в НАТО.

Скончался бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

Как стало известно, Алексей Федорович Маслов скончался несколько часов назад в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко. Ему было 69 лет.

«Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность „Уралвагонзавода“ сложно переоценить. Руководство концерна выражает соболезнования родным, близким и друзьям покойного», — отмечается в сообщении.

Маслов родился 23 сентября 1953 года в Курской области. Он прошел путь от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ. Также он был главным военным представителем Российской Федерации при НАТО. В последние годы работал специальном представителем АО «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству.

Соболезнования уже выразил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я 3,5 года проработал с ним вместе в Брюсселе. Очень опытный военный, требовательный командир и хороший человек. Мои искренние соболезнования», — написал Рогозин в своем личном блоге.

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