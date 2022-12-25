Гальцев поделился детскими воспоминаниями о Москве: «Была зеленая и люди другие»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 200

Актер Юрий Гальцев поделился детскими воспоминаниями о Москве

Гальцев поделился детскими воспоминаниями о Москве: «Была зеленая и люди другие»

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Любовь актера к столице России не охладевает, хотя он уже много лет живет и работает в Петербурге.

Комик и актер Юрий Гальцев признался, что в его детстве, которое пришлось на 60-70 годы прошлого века, Москва сильно отличалась от нынешней. По его словам, она «была зеленая и люди какие-то другие», сейчас же столица «причесанная, в камне».

«Мне пять лет, мы с папой заходим в магазин живой рыбы, и там действительно живая рыба — карпы, караси. Я вылавливал их большими сачками. Отлично помню автоматы с газировкой, куда мы бросали три копейки, чтобы выпить газированную воду с сиропом», — цитирует 61-летнего Гальцева «Москвич Mag».

По словам актера, в отличие от многих петербуржцев, он любит Москву и часто в ней бывает — каждую неделю-полторы. В первую очередь Гальцев приезжает в столицу по работе, в качестве худрука петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина — посмотреть, оценить постановки московских коллег. Однако и прогуляться по городу, вспомнить любимые места артист тоже находит время.

«Люблю Старый Арбат — сердце города. Там еще можно отыскать дух старой Москвы. Камергерский люблю, Тверской бульвар и Тверскую улицу, центр, старую Москву — по Сретенке пройтись, зайти в храмы. Очень люблю смотреть достопримечательности», — признался Гальцев.

Не так давно поклонники знаменитого юмориста с удивлением узнали, что в молодости он был настоящим красавцем. Это выяснилось после того, как Гальцев опубликовал на своей странице в соцсети фото студенческих времен.

Дело в том, что большинству россиян артист стал известен уже в зрелом возрасте, когда он почти облысел. Поэтому многие были потрясены, увидев Гальцева на фото с густой шевелюрой и аккуратной бородой, в стильной вязаной кофте.

Накануне 5-tv.ru сообщал о смерти юмориста Александра Пономаренко — одного из участников известного юмористического дуэта братьев-близнецов Пономаренко. Артист скончался на 56-году жизни от рака.

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