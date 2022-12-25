Украинский лидер впадает в ожидаемый пессимизм из-за собственных решений.

Президент Украины Владимир Зеленский показал отчаяние и пессимизм в своем рождественском обращении к гражданам. Об этом говорит обозреватель Newsweek Скотт Макдональд.

«Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим», — считает автор опубликованного материала.

Послание Зеленского имело «горький привкус отчаяния», отметил Макдональд. Он рассказал о потере любви, надежды и самого себя на девятый месяц специальной военной операции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем Зеленский расплатится за миллиардные долги перед США.