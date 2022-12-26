FT: солдаты ВСУ тотально измучены и нуждаются в оружии
Financial Times: украинские войска несут большие потери и страдают от сильной усталости
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Россия неуклонно держать позиции, в то время как силы и запасы украинских националистов практически иссякли.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери, а солдаты находятся в постоянном физическом и моральном истощении. Об этом заявила британская газета Financial Times со ссылкой на некоего западного советника по вопросам обороны.
По информации издания, украинские националисты столкнулись с многочисленными проблемами.
«У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — отметил собеседник издания и добавил, что военные также нуждаются в оружии.
Накануне о потерях ВСУ сообщила и американская газета The New York Times. По словам западных журналистов, Россия продолжает улучшать оборону и неуклонно держит позиции, в то время как силы и запасы ВСУ практически иссякли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран.
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