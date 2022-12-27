Власти самопровозглашенного Косово привели войска в полную боеготовность

Власти непризнанного Косово привели армию в боевую готовность. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

Отмечается, что войска хотят провести операцию по ликвидации возведенных баррикад на границе с Сербией. По данным газеты, около полутора тысяч силовиков уже получили приказ о том, чтобы находиться этой ночью на служебных местах.

За сутки до этого в общине Зубин-Поток открылась стрельба. В районах, где сербы воздвигли свои баррикады, произошли вооруженные столкновения. Президент Сербии Александр Вучич в напряженный момент посовещался с премьер-министром Аной Брнабич и военачальниками, после чего поручил Мойсиловичу отправиться на линию разграничения Косово и Метохии.

В тот же день послы стран «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, Франция и США) выдвинули требование Вучичу — срочно разобрать баррикады в северном районе Косово и Метохии. На исполнение приказа президенту дали сутки.

Ранее 5-tv.ru показывал, насколько накалилась обстановка на границе Сербии и Косово.