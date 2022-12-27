В сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово

Силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), слишком лояльны к властям частично признанной республике. Он этом заявил депутат Народной скупщины от партии «Двери» Ивана Костич в беседе с «Известиями».

«Миссия НАТО работает вместе с сепаратистами из Приштины. А албанские сепаратисты хотят начать полноценную войну на севере Косово», — сказал Костич.

С ним согласился и координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович. По его мнению, KFOR не реагируют на правонарушения в отношении сербов, а лишь молча наблюдают за происходящим, занимая сторону албанцев.

К слову, недавно Вучич пообещал защитить сербов в Косово и Метохии. С заявлением он выступил после приведения армии непризнанного Косово в полную боеготовность. Войска намереваются ликвидировать возведенные баррикады на границе с Сербией. Уже порядка полутора тысяч силовиков получили приказ находиться на служебных местах этой ночью. Армия и Сербии также приведена в боевую готовность.

Конфликт обострился в начале декабря. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

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