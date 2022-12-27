В сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Обстановка на границе Сербии и Косово напряженная. Обе стороны привели армии в боеготовность.

В сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

Читайте нас в: Дзен Новости

Силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), слишком лояльны к властям частично признанной республике. Он этом заявил депутат Народной скупщины от партии «Двери» Ивана Костич в беседе с «Известиями».

«Миссия НАТО работает вместе с сепаратистами из Приштины. А албанские сепаратисты хотят начать полноценную войну на севере Косово», — сказал Костич.

С ним согласился и координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович. По его мнению, KFOR не реагируют на правонарушения в отношении сербов, а лишь молча наблюдают за происходящим, занимая сторону албанцев.

К слову, недавно Вучич пообещал защитить сербов в Косово и Метохии. С заявлением он выступил после приведения армии непризнанного Косово в полную боеготовность. Войска намереваются ликвидировать возведенные баррикады на границе с Сербией. Уже порядка полутора тысяч силовиков получили приказ находиться на служебных местах этой ночью. Армия и Сербии также приведена в боевую готовность.

Конфликт обострился в начале декабря. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется политика США в отношении Косово.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
Лучше не поесть лапши, чем залезть в долги: китайский совет дня на вторни...

Последние новости

6:50
Лариса Гузеева на глазах у публики побила тарелки об пол в ресторане
6:35
В сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово
6:34
Мистика от королевы детективов: почему Донцова не пишет в романах про свою семью
6:20
Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери из-за нехватки оружия
6:14
Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП
6:05
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают пункты ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки

Сейчас читают

Иномарка Дмитрия Хрусталева протаранила машину и скрылась с места ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
Сегодня всем стало не до смеха: юмористы скорбят об ушедшем Пономаренко
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023