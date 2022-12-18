Балканский узел: К чему ведет политика США в отношении Косово

В российской дипмиссии поведение Запада считают «политическим принуждением».

Поиску Россией новых торговых партнеров будут безусловно мешать. За беспорядками в Латинской Америке местные лидеры видят тень Белого Дома. Для США этот регион «как задний двор» и они сделают все, чтобы навести там порядок, свой порядок. Как бывало не раз. Америка пытается вернуться и в Африку.

В Вашингтоне три дня обхаживали лидеров черного континента. Американцы обещали еду, деньги, и прямым текстом объясняли, что сотрудничать лучше с ними, а не с Китаем или Россией.

Позиция Вашингтона — либо вы с нами, либо вы против нас — откатывает мир на 30 лет назад в эпоху холодной войны. Раздувает даже, казалось, затухшие конфликты.

На этой неделе снова обострилась ситуация на Балканах. Власти частично признанного Косово подали заявку на вступление в Евросоюз и параллельно начали зачистку последних сербских анклавов на своей территории.

Вспыхнут ли Балканы вновь — разбирался Виталий Чащухин.

Девятый день баррикад и народного сопротивления — сербы блокируют грузовиками трассы, держат оборону, жгут костры.

Чтобы весь мир наконец, увидел, Балканы снова полыхают, а сербское меньшинство уже даже не притесняют в Косово, а вытесняют отсюда.

Очередной виток напряженности начался с ареста бывшего косовского полицейского сербского происхождения. Человека буквально похитили. Семья до сих пор не знает место его заключения.

«В тот день мы поехали на сербскую сторону покупать продукты и лекарства, которые мы не можем купить здесь, а мой муж неизлечимо болен. Нормально въехали на КПП, у нас проверили документы, а потом попросили его выйти из машины, окружили и увели в отделение, после этого я больше его не видела», — сузана пантич, жена арестованного полицейского деяна пантича

А на днях — второе задержание, и снова полицейский, которому инкриминируют ни много, ни мало — военные преступления.

Миротворцы, направленные странами НАТО и Евросоюзом как раз для реагирования на подобные инциденты, только расписываются в собственном бессилии. А может, и молчаливом потакании Приштине.

«Мы хотели доставить лекарство Панчичу, но мы не знаем, где он находимся, координат нет. Противоречивая ситуация», — рассказал Ларс-Гуннар Винемарк, глава Миссии ЕС по обеспечению верховенства права в Косово.

Все, что действительно в интересах косовских властей — создание перманентного кризиса. То сербские автомобильные номера объявляются вне закона, то продукты из Сербии в местных магазинах маркируют вот такими издевательскими наклейками.

Еще один акт самого настоящего юридического насилия — захват власти в одном из сербских муниципалитетов, теперь он полностью под контролем албанцев, за которых даже никто не голосовал.

Посол России в Белграде, один из лучших специалистов по Балканам, указывает на очевидные провалы многолетних якобы миротворческих усилий Запада.

«Они предпочитают оставаться сторонними наблюдателями, все время отговаривают, что мы держим ситуацию под контролем. В случае чего мы вмешаемся», — рассказал Александр Боцан-Харченко.

США и ЕС только продолжает подливать свое масло в балканский огонь. Косовские сербы на баррикадах, а лидеры непризнанной республики — в Праге, как ни в чем ни бывало, подают документы на вступление в Евросоюз.

Попутно заявляя еще и о натовских амбициях своей так называемой страны. И снова при явном нарушении «вашингтонского соглашения» и попустительстве самих же европейцев, которые и сами-то до конца не определились, можно ли считать Косово государством. Пять стран — Испания, Словакия, Кипр, Румыния и Греция — до сих пор не признают его. А уж тем более Сербия, неприклонно называющая Косово частью своей территории.

На фоне этнической дискриминации министр обороны Сербии и заманчальника сербского Генштаба лично проводят смотр гарнизонов на линии административного разграничения.

«Я еще раз обрел уверенность, что сербская армия готова выполнить любую задачу», — заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Войска вооружены и экипированы, приведены в состояние повышенной боевой готовности — ожидая или приказа верховного, или все-таки политического решения.

Вот только и политические решения все чаще приобретают военные очертания. Президент Сербии твердо намерен вернуть сербскую армию на территории Косово.

А это еще один виток гарантированной эскалации.

«Мы подали командующему КФОР запрос на возвращение сербских силовиков на основании резолюции 1244, тем более, что считается — КФОР отвечает за безопасность в регионе. Если мы примем такое решение, мы можем выйти на Совет Безопасности ООН», — александр вучич, президент сербии

А под окнами президентского дворца в Белграде — «народное вече». От Верховного Главнокомандующего требуют еще более решительных действий.

Приштина в ответ еще сильнее скребет Белграду по старым ранам.

«Вучич должен знать, что присутствие сербской армии в Косово навсегда закончилось в 1999 году». — (президент временных учреждений Приштины Вьоса Османи.

Зато у США здесь теперь — собственная военная база, одна из самых крупных в Европе.

Да и миротворцев из K-FOR, называют не иначе, как «натовскими», Сама эта аббревиатура означает «для Косово» и в интересах Косово, а видимо, вовсе не мира и стабильности.

Все это было разрушено самим же Западом в том самом 1999 году — во время ожесточенных бомбардировок Югославии. 23 тысячи бомб и ракет. Без всяких санкций Совбеза ООН. Абсолютное нарушение международного права.

У сербов до сих пор ничего не зажило, а некоторые шрамы нарочно, словно в назидание, даже сохранили в центре Белграда. Вот, например, бывшее здание министерства обороны Югословии. Живое свидетельство натовской агрессии. Которой особенно гордится нынешний президент США Джо Байден.

«Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил послать американских летчиков уничтожить все мосты. Это я предложил забрать все запасы их горючего. Это я предложил все эти действия», — припомнил Джо Байден.

Несмотря на явное силовое преимущество США, югославская армия все же пыталась дать отпор. У бывшего военного Золтана Дани есть даже свой мини-музей одного подвига. Батарея под его командованием в марте 1999 обнаружила и сбила вот такого «ночного ястреба». Уникальная на тот момент разработка Пентагона, которую все равно настигла ракета югославского ПВО.

«Мы знали, что у них есть такие самолеты, но мы знали, что они не могут быть полностью невидимыми и есть способ легко их обнаружить, используя метровую частоту и диапазон», — рассказал Золтан.

С успевшим катапультироваться летчиком у них в итоге вышло две встречи — первая сразу после приземления. Вторая, спустя годы, когда он лично приехал к Золтану. С извинениями.

«Он мне сказал, что они были убеждены, что несут нам сюда свободу, и что его обманули», — рассказал Золтан.

Наплодив после своих налетов только такие «шедевры» послевоенной архитектуры, американцы и сейчас пытаются устроить в Белграде словесные бомбардировки, направляя для этого сразу двух своих эмиссаров — Эскобара из американского Госдепа и брюссельского спецпосланника Лайчака.

«Я как дипломат хочу сказать — для меня лучший способ устранения баррикад — это политическое соглашение», — рассказал Мирослав Лайчак, специальный представитель Европейского союза.

И никто из них в эти дни даже не обмолвился о территориальной целостности Сербии.

На просторах Белграда даже американское посольство — как своего рода военная база, во главе которой до сих пор — ярый сторонник уничтожения Югославии.

Кристофер Хил — друг Байдена, который буквально хозяйничает сейчас в Сербии, поддерживая запрещенные властями европрайды, постоянно требуя от сербской стороны каких-то объяснений за связи с Россией и байкот антироссийских санкций.

А в 90-х — один из самых активных участников отделения Косово руками тех, кого сами же Штаты до последнего официально считали террористами.

«Их и обучали, и оружие отправляли им, а сейчас он, как вы знаете, находится на позиции посла США в Белграде и постоянно он заявляет, что надо быстро закончить вопрос с Косово и Метохией, что надо быстро подписать так называемый мирный договор, то есть закончить этот проектный ущерб Сербии», — рассказала Драгана Трифкович, директор центра геостратегических исследований Сербии.

По итогам прошедших на этой неделе переговоров Хил фактически припирает Вучича к стенке, заставляя по сути признать Косово в обмен на «кое-какие» уступки проживающим там сербам. Но хотя бы оружием пока не бряцает.

«Я не вижу возможности военного решения. Что нам нужно сделать, так это успокоить ситуацию, чтобы создать мир и стабильность в этом районе и чтобы люди, которые там живут, могли иметь четкие представления о том, как будет выглядеть их жизнь в будущем. И это может быть достигнуто путем создания Сообщества сербских муниципалитетов», — заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл.

В российской дипмиссии подобные предложения прямо называют «политическим принуждением». Если и садиться за стол переговоров, то исключительно на полях Совета Безопасности ООН и только в рамках принятой всеми сторонами резолюции 1244, на которой все и держалось до самовольного объявления Косовской независимости.

«Да, это возвращение назад, это осознание того, что все, что было сделано с 2008 года, то есть одностороннего провозглашения независимости — это чудовищная ошибка. Да, ошибки бывают, они должны признаваться, и они могу быть исправлены. „Можно ли сейчас это сделать?“ Будет мой ответ отрицательным, потому что куда не ткни — это и в связи с Украиной, наши отношения с Западом и так далее. Иррациональность, поведение и подходы Запада, они будут упорно идти по этому ошибочному ложному, и это чревато серьезным обострением на пути», — рассказал Александр Боцан-Харченко.

Напряженность не то, что не спадает, а только нарастает с каждым днем. И если сербская армия просто находится в повышенной боевой готовности, то некое народное ополчение, которое сербы активно сколачивают в соцсетях, как будто бы уже готово выдвинуться в сторону Косово и взять штурмом так называемые «пограничные переходы». А это уж тем более не сулит развязкой балканскому узлу, затянутому — основательно.