На старинном кладбище в Санкт-Петербурге, похоже, не следят за порядком. Тропинки зимой не чистят от снега, а летом — от травы.

Советского и российского эстрадного певца Эдуарда Хиля похоронили на Смоленском кладбище Петербурга в 2012 году. Проститься с артистом пришли многие — на церемонии прощания зал не смог вместить всех желающих.

Его похоронили рядом с могилой Ксении Петербургской, у которой в юности он молился о поступлении в консерваторию. Как пишет dni.ru, семья артиста долго не могла определиться с памятником.

«Тот вариант, который нам предложила скульптор, семью не устроил. В ее варианте не было самого главного — не было папы», — рассказал сын певца Дмитрий Хиль.

Так выглядит могила Эдуарда Хиля сегодня. Источник фото: Феликс Грозданов / dni.ru

В итоге памятник открыли только спустя три года после похорон. В камне запечатлен Эдуард Хиль, сбоку выгравирован его знаменитый автограф «с петушком», а впереди надпись «В крещении Георгий». Никакого пафоса — семья хотела, чтобы все было просто и лаконично.

Сейчас тропинку к могиле знаменитого артиста и саму могилу припорошило снегом, который, видимо, на кладбище не убирают.

Ранее 5-tv.ru писал, что могила актрисы Галины Волчек осталась без надгробия.