«Очередной круг ада»: Никас Сафронов может потерять недвижимость в Турции

Российский художник винит в неурядицах грабителей и требования турецких чиновников.

Никас Сафронов в очередной раз рискует прогореть из-за недвижимости в Турции. Стройка его нового особняка в Махмутларе оказалась под угрозой, сообщает KP.RU.

Несколько лет назад заслуженный художник РФ получил квартиру за рекламу одного из жилых комплексов в Аланье. Позже он решил купить еще семь квартир для сыновей и брата, но сделка провалилась.

«Эти квартиры я покупал по 120 тысяч евро, но на продаже апартаментов прогорел, получил лишь половину от затраченной на них суммы. Рынок недвижимости сейчас в Турции сильно обвалился. Вы не представляете, как я намучился с этими квартирами», — признался Сафронов.

Художник рассказал, что квартиры сначала облюбовали бродяги, позже управдом втайне начал сдавать его жилье туристам. После таких потрясений Сафронов решил продать недвижимость. Сейчас у него остался недостроенный особняк в районе Аланьи, который тоже подкидывает проблем.

«То на меня напишут кляузу, что я якобы строю дом незаконно, в зеленой зоне, где соколы летают. Огромные деньги ушли на подарки местным чиновникам, чтобы нам разрешили строительство. Потом на нас написали еще одну жалобу, что мы затеяли строительство в районе, где гнездуются ласточки. Снова пришлось обивать чиновничьи пороги. Сейчас очередной круг ада — ограбление», — делится переживаниями художник.

По словам Никаса Сафронова, в доме находились только стройматериалы, но воры стащили систему видеонаблюдения. Теперь продолжать строительство особняка невозможно, поскольку ее наличие — обязательное требование местных чиновников.

«Честно говоря, с учетом, как тут над нами мудруют, ничего уже и строить не хочется. Держусь только ради своих детей и Николая Николаевича Дроздова, которого обещал пригласить на новоселье. А так бы давно продал эту землю», — признался Никас Сафронов.

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