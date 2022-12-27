«Какой год, такие и зайцы»: в Мегионе жители высмеяли неприличную снежную фигуру
В Мегионе установили странную и неприличную фигуру снежного зайца
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Очевидцы поделились фотографиями снежного зайца, на которого сзади без слез и смеха не взглянешь.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа в соцсетях негодуют из-за снежных ледяных фигур. Так, к странной Снегурочке из Нижневартовска присоединился не менее странный зайчик из Мегиона.
Очевидцев удивила новая фигура зайца — спереди он представлен обаятельным символом наступающего года, но вид сзади вызывает самые неприличные ассоциации.
«Обращений граждан мы не видели еще официальных по поводу зайца, в мегионской группе — да, похихикали, что он напоминает орган тела, и все, а жалоб конкретных не было», — цитирует «Подъем» ответ из администрации Мегиона.
По словам властей, фигуры могли испортиться из-за погоды. Похоже, переделывать их пока не планируют. Ведь что естественно, то не безобразно.
Похожая ситуация в Нижневартовске — там установили Снегурочку, которую местные жители сравнили с Чингисханом, и зайца, которого обозвали «криворылым».
Ранее 5-tv.ru писал, что «Снегурочка-зомби» напугала жителей башкирского села.
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