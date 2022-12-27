«Какой год, такие и зайцы»: в Мегионе жители высмеяли неприличную снежную фигуру

|
Рита Миронова
Рита Миронова 73

В Мегионе установили странную и неприличную фигуру снежного зайца

«Какой год, такие и зайцы»: в Мегионе жители высмеяли неприличную снежную фигуру

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

Очевидцы поделились фотографиями снежного зайца, на которого сзади без слез и смеха не взглянешь.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа в соцсетях негодуют из-за снежных ледяных фигур. Так, к странной Снегурочке из Нижневартовска присоединился не менее странный зайчик из Мегиона.

Очевидцев удивила новая фигура зайца — спереди он представлен обаятельным символом наступающего года, но вид сзади вызывает самые неприличные ассоциации.

«Обращений граждан мы не видели еще официальных по поводу зайца, в мегионской группе — да, похихикали, что он напоминает орган тела, и все, а жалоб конкретных не было», — цитирует «Подъем» ответ из администрации Мегиона.

По словам властей, фигуры могли испортиться из-за погоды. Похоже, переделывать их пока не планируют. Ведь что естественно, то не безобразно.

Похожая ситуация в Нижневартовске — там установили Снегурочку, которую местные жители сравнили с Чингисханом, и зайца, которого обозвали «криворылым».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Снегурочка-зомби» напугала жителей башкирского села.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

18:56
Фильм «Ирония судьбы» вошел в список лучшего новогоднего кино в США
18:44
Военкор объяснил, почему бойцы ВС РФ не будут брать в плен боевиков «Азова»*
18:30
Полтора года ада: жена Пономаренко рассказала о тяжелых днях борьбы артиста
18:22
«Работаем над этим вопросом»: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом
18:12
«Какой год, такие и зайцы»: в Мегионе жители высмеяли неприличную снежную фигуру
17:55
Полный блэкаут: европейцев предупредили об отключениях электроэнергии

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023