Вучич в ожидании второй тяжелой ночи в карьере поблагодарил РФ за поддержку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Кроме того, президент Сербии призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей на севере Косово и убрать баррикады.

Вучич в ожидании второй тяжелой ночи в карьере поблагодарил РФ за поддержку

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку на фоне обострения ситуации в Косово.

«Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает <…>. Спасибо им за политическую поддержку, спасибо Китаю, спасибо Индии. Спасибо им всем», — заявил Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

Кроме того, он отметил, что его вновь ожидает тяжелая ночь. Первая для него, как для президента Сербии, была недавно — чуть более двух недель назад. Тогда конфликт между самопровозглашенной республикой и государством вновь начал обостряться.

«Я приготовил военную пижаму, буду спать здесь, если понадобится», — добавил он.

Вместе с тем сербский лидер призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей Приштины и убрать баррикады. Об этом заявил глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

«Мы получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться», — передало слова Петковича агентство Reuters.

Кроме того, Сербия получила гарантии безопасности и от сил безопасности самого Косово.

Конфликт обострился в начале декабря. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Сербия может ввести санкции против России.

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