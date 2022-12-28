Вучич в ожидании второй тяжелой ночи в карьере поблагодарил РФ за поддержку
Кроме того, президент Сербии призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей на севере Косово и убрать баррикады.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку на фоне обострения ситуации в Косово.
«Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает <…>. Спасибо им за политическую поддержку, спасибо Китаю, спасибо Индии. Спасибо им всем», — заявил Вучич в интервью телеканалу TV Pink.
Кроме того, он отметил, что его вновь ожидает тяжелая ночь. Первая для него, как для президента Сербии, была недавно — чуть более двух недель назад. Тогда конфликт между самопровозглашенной республикой и государством вновь начал обостряться.
«Я приготовил военную пижаму, буду спать здесь, если понадобится», — добавил он.
Вместе с тем сербский лидер призвал этнических сербов завершить акции против самопровозглашенных властей Приштины и убрать баррикады. Об этом заявил глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.
«Мы получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться», — передало слова Петковича агентство Reuters.
Кроме того, Сербия получила гарантии безопасности и от сил безопасности самого Косово.
Конфликт обострился в начале декабря. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Сербия может ввести санкции против России.
- 28 дек
- Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад ни пытался ее уничтожить
- 28 дек
- Вучич осмотрел войска недалеко от линии разграничения с Косово
- 28 дек
- Протестующие заблокировали въезд в Косово и Метохию на КПП «Мердаре»
- 27 дек
- «Война нервов»: начнется ли масштабный военный конфликт в Косово
- 27 дек
- В сербском парламенте обвинили миссию НАТО в лояльности к властям Косово
- 27 дек
- Минобороны Сербии: вооруженные силы страны приведены в боевую готовность
- 27 дек
- Вучич заявил о защите Сербии на фоне приведения косовской армии в боеготовность
- 27 дек
- Власти самопровозглашенного Косово привели войска в полную боеготовность
- 26 дек
- В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово
- 18 дек
- Обстановка на границе Сербии и Косово накалена до предела
Читайте также
86%
1.40 75.66
1.48
Нашли ошибку?