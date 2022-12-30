ФТС: профицит внешней торговли России по итогам 2022 года будет рекордным

Профицит внешней торговли РФ в 2022 году будет выше, чем в благополучные времена, когда коронавируса еще не было на повестке. Товарооборот России и Китая за последние 12 месяцев вырос на беспрецедентные 30%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. По его словам, увеличение потоков на границе страны с Китаем происходит по всем видам транспорта.

«С Китаем в этом году будет рекордный товарооборот — рост до 30%. С Индией очень большой рост товарооборота более чем в 2,5 раза, с Ираном — на 20%… «Даже по сравнению с доковидными временами: и в автомобильных пунктах пропуска, и в портах. Количество контейнеров под таможенным контролем превышает все исторические максимумы», — заявил собеседник агентства.

Как отметил Давыдов, российская таможня справляется со всеми нагрузками, в том числе с увеличением объемов внешней торговли. Однако существуют и ограничивающие факторы, такие как недостаточно развитая инфраструктура. Главным препятствием на пути активного развития становится пропускная способность Транссибирской железнодорожной магистрали.

Прежде сотрудники ФТС предсказывали увеличение товарооборота между Москвой и Пекином до 170 миллиардов долларов в 2022-м. Те же показатели в контексте партнерства с Индией оценивались в 30 миллиардов долларов. В 2021-м эта цифра составляла 13,5 миллиарда.

Ранее, писал 5-tv.ru, генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что поставки за рубеж превысят десять миллиардов долларов в 2022-м. Он отметил, что рассчитывает на рост экспорта на 15% по итогам года.