В канун Нового года россияне штурмуют гипермаркеты: очереди сумасшедшие

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Оказалось, что у этого ежегодного явления даже есть термин в психологии.

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Традиционно в конце декабря москвичи начинают штурм моллов в поисках подарков и предновогодних скидок. О тех, кто спешит все успеть — Кирилл Поляков.

В канун нового года россияне штурмуют торговые центры. Мало купить подарок, его еще нужно по-праздничному упаковать. Поэтому все встречаются в одном магазине, где продают разноцветные коробочки, ленточки и бумагу.

«В последний вагон уходящего поезда запрыгиваем, потому что конец года, много работы, много дел завершающих, поэтому вот как смогли, так вырвались», — сказала покупательница.

«Вот что происходит каждый вечер в гипермаркетах. Покупатели после рабочего дня приезжают за продуктами. Вплоть до закрытия магазина во все кассы будут стоять караваны из тележек. Потратить на поход в магазин придется несколько часов», — передал корреспондент Кирилл Поляков.

Дети инспектируют магазины игрушек, чтобы точно знать, что попросить у Деда Мороза. Раньше ему писали письма, а сейчас заказы делают по телефону.

Женщины пытаются прорваться в салоны красоты. Если в ресторанах говорят, полная посадка, то здесь — полная запись.

«Это просто, можно сказать, — сумасшествие и любовь к красоте. Большое количество заявок, мы не успеваем даже все рассмотреть. Мы идем на все возможные уступки, мы начинаем работать в 08:00, в 07:00 по заявкам, хотя обычно график с 10:00. Фактически живем в салоне», — рассказала собственник салона красоты Мария.

Психологи предновогоднюю суету называют прокрастинацией. То есть, эффектом откладывания. Большинство людей не могут себя заставить купить что-то заранее к новому году, чтобы потом не стоять в очередях.

«Вот такое мы понять не можем. Нам нужна именно сиюминутная мотивация. Вот если здесь и сейчас нас что-то подталкивает, то мы пойдем и будем это совершать», — объяснил психолог Александр Невеев.

Ритейлеры только рады такой психологии. Тут и готовые наборы конфет, косметики, продуктов, алкоголя — чего угодно. Покупатели ради экономии времени хватают все, что лежит перед глазами и, конечно, не считают сколько можно было бы сэкономить, если купить те же вещи, но по отдельности.

«В этом году это особенно популярно — это привязка не только к новому году, но и к символу года. Так как в этом году у нас символ — черный кролик, кролик — это такой зверь более компактный, более удобный для создания с ним какой-то фотосъемки, упаковки дополнительной с проведенной фотосъемкой продукта с кроликом. Многие компании сейчас этим активно пользуются», — заявила маркетолог-аналитик Анастасия Комарова.

Этот маркетинговый ход работает. Вот и многодетная семья Жмакиных в новогодних футболках с кроликом. А при входе в магазин детей встречают плюшевые символы года.

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