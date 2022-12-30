Надя Ручка о позднем ребенке: Мы заслуживаем своих детей и родителей

В 2017 году у солистки группы «Блестящие» Нади Ручки родился долгожданный сын Лев. Мальчик растет любознательным и мечтает, как он признался в одном из интервью, работать машинистом в метро.

О психологии позднего материнства и воспитании сына певица рассказала ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

У тебя первый ребенок родился в 36 лет. Для первого ребенка считается достаточно поздно. Хотя для современного мира уже, по-моему, становится все больше нормой. Мне хочется понять психологически восприятие. Когда первый ребенок рождается в достаточно осознанном возрасте, это какое-то другое отношение к материнству. Или я не права?

Мне не с чем сравнить. Я же не могу параллельно две жизни прожить. Моя мама меня родила в 19 лет. Ну, я же не могу сказать, насколько что получалось. Мне всего было достаточно. У меня была свобода. Мне кажется, мы все заслуживаем и своих детей, и своих родителей, в каком бы все это возрасте не происходило. Значит, так надо было, значит, и мне так нужно было. И Леве моему нужна мама постарше. На все воля Божья.

Не чувствуешь себя такой курицей-наседкой? У меня есть подружки, которые родили недавно, буквально к 40-ка годам. Они трясутся над ними очень сильно.

Не знаю, не думаю, что я прям так сильно ношусь. Мне кажется, Денис, муж мой. Он как-то больше про вот какую-то безопасность. Типа, ты тут не скачи и тут сейчас упадешь, лоб расшибешь себе. Я в этом смысле, наоборот, смотрю и жду, когда он лоб расшибет. Ну, в смысле, я сказала ему: Вот смотри, здесь есть опасность. Вот эта опасность, посмотри вот этот угол стола. Это опасность и все. Ну, конечно, если он совсем у нас стол железный, да, конечно, я там буду бдить. Я не хочу, чтобы ребенок разбился. Но если он упадет, просто с дивана, вскакивают в семье. И все бабушки, дедушки и муж: Ну как так можно было? Ты упал!

А я считаю, что если он упал, ну, просто свалился с дивана, то у него это хотя бы есть в памяти. Ты можешь миллион раз ему говорить, он этого не поймет. Может быть, из-за того, что у меня было такое детство. Потому что я таким ребенком была несколько пацанкой, такой дворовой девочкой. Я бегала по гаражам, носились с какими-то палками, досками, что-то строили. Как мальчик была. Естественно, я падала. Боже, что у меня там только не было. И разодрана спина в кровь. И с деревьев, с высоких веток падала. Так что слова не могла сказать. Думала, у меня копчик куда-то сюда вошел. То есть я понимаю, что озорство есть в тебе и что бесполезно, что тебе говорят. Иногда некоторые шишки нужно самому набить себе, их не объяснить человеку. Поэтому здесь я не так-то уж и трясусь.

Полную версию интервью с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручка смотрите на 5-tv.ru.