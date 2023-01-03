Время вышло: Зеленскому осталось только имитировать успехи на поле боя в 2023 году

Запад с каждым днем все больше устает от темы Украины, признал известный британский политолог Марк Галеотти. Вдобавок, от киевского режима ждут «возврата инвестиций». Положение все хуже.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден имитировать успехи на поле боя в наступившем 2023 году из-за ожиданий политиков в странах Запада. Такое мнение в статье для газеты The Times высказал известный британский политолог Марк Галеотти.

«Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году на Западе существует опасность „усталости от Украины“. Поэтому в новом году администрация украинского лидера возобновит кампанию по развеиванию этой усталости. Зеленский сосредоточится на повышении ставок, изображая Украину как главного борца в экзистенциальном бою за цивилизацию», — отметил Марк Галеотти.

По его словам, «спонсоры» ждут от киевского режима «возврата инвестиций». Страны Запада постепенно истощают свои ресурсы, помогая Украине. Если видимых успехов не будет, они могут прекратить финансирование и поставки оружия.

«Зеленскому придется продолжать демонстрировать своим покровителям, что возврат этих инвестиций возможен за счет продолжающегося успеха на поле боя», — подытожил политолог.

Усталость от Украины на Западе действительно накапливается. Несколькими днями ранее газета Global Times написала, что недавняя поездка Зеленского в США стала доказательством отчаяния киевского режима из-за утраты к нему интереса и «является попыткой не допустить продолжения рутинизации украинского досье».

Попытки для снятия усталости предпринимаются странные. Так, в новогоднем обращении Зеленский рассказал, якобы жительница Украины сбила российский беспилотник банкой помидоров. Степень правдивости этой истории в беседе с 5-tv.ru оценил военный эксперт Юрий Кнутов.