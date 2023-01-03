СБУ выдвинула обвинение командующему дальней авиацией ВКС РФ Сергею Кобылашу

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Игорь Рязов
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Также спецслужбы Украины предъявили обвинение экс-командующему Черноморским флотом РФ Игорю Осипову.

СБУ выдвинула обвинение командующему дальней авиацией ВКС РФ Сергею Кобылашу

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинения российским генерал-лейтенанту и адмиралу — командующему дальней авиацией ВКС Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Игорю Осипову соответственно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Обвинение предъявлено <…> в посягательстве на территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Минувшим днем СБУ также предъявила обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной. По мнению украинских силовиков, она виновна «в финансировании военных группировок страны-агрессора и введении рублевой зоны в районах юга и востока Украины».

На это оперативно отреагировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его поручению было возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного привлечения Украиной к уголовной ответственности главы российского Центробанка.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден только имитировать успехи на поле боя в 2023 году. С таким прогнозом выступил известный британский политолог Марк Галеотти.

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