Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в нескольких областях страны
На территории Незалежной продолжают орудовать террористы, поддерживает которых киевский режим.
Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko
Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Информация об этом появилась в СМИ Незалежной и Telegram-каналах.
URA.RU подчеркивает, что по данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, речь идет о тревоге в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Незалежной (на подконтрольных Киеву территориях).
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила украинские HIMARS и RM Vampire в районе Дружковки.
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