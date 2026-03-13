«Рассыплется как механизм»: политолог объяснил, почему война в Иране добьет Киев
Евросоюз переключит внимание с украинского кризиса на конфликт на Ближнем Востоке, так как он сильнее бьет по западным странам.
Политолог Безпалько: война в Иране негативно скажется на поставках оружия Киеву
Продолжение военной операции США и Израиля против Ирана может обернуться катастрофой для поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Своим прогнозом эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделился политолог Богдан Безпалько.
По словам эксперта, главной проблемой для Киева станет нехватка боеприпасов к зенитным ракетным комплексам. Эти ракеты стоят очень дорого, производятся медленно, а в условиях двух крупных конфликтов расходуются мгновенно.
«У Украины возник дефицит по некоторым видам боеприпасов. Особенно высокоточных, дорогостоящих и большей частью зенитных», — объяснил Безпалько.
Политолог подчеркнул, что Украина сегодня фактически существует только за счет внешних вливаний. Дефицит бюджета страны составляет порядка 50 миллиардов долларов. Если на фоне кризиса на Ближнем Востоке западная помощь сократится, украинская государственность окажется под угрозой исчезновения.
«Если поддержки не будет, то Украина очень быстро закончится. Просто нечем будет платить военнослужащим, государственным служащим, бюджетникам. У государства не будет денег, и Украина тогда рассыплется как механизм, как государство», — отметил эксперт.
Безпалько также указал, что внимание Евросоюза неизбежно переключится на Ближний Восток, так как война в этом регионе бьет по западным странам гораздо сильнее. В таких условиях поддержка Киева может отойти на второй план.
«Этот конфликт будет отражаться на западных странах, на поставках нефти, на росте цен, на инфляции», — заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может не получить кредит на 90 миллиардов евро от Евросоюза к апрелю. Процесс затянулся из-за Венгрии, которая блокирует выделение денежных средств до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию.
