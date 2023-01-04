«Самая холодная пятидневка»: россиян предупредили об аномальных морозах
Аномально холодная погода ждет россиян в ближайшие дни
Фото: www.globallookpress.com / Cfoto
По предварительным расчетам, температура воздуха в Москве начнет повышаться после 10 января.
В Россию, наконец, придет настоящая зима. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о небывалых морозах.
По его словам, уже с 6 января температура окажется ниже климатической нормы на 8-16 градусов.
«Мощный обвал холода будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — говорит синоптик.
Вильфанд добавил, что виновником столько резкого похолодания стал антициклон, который перемещается из Арктики на Скандинавию.
Но самые суровые морозы, согласно прогнозу, будут на Урале. Там столбики термометра опустятся до 30-40 градусов.
В заключение Вильфанд сказал, что это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, с начала XXI века. Он добавил, что длительный период аномально холодной погоды — это опасное метеорологическое явление.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как защитить кожу зимой: важные советы врача.
- 1 янв
- Какая погода ожидает жителей московского региона на Рождество?
- 1 янв
- Все течет, все меняется: погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности
- 31 дек
- Снег, дождь или ветер: на что укажет погода в новогоднюю ночь 31 декабря
- 29 дек
- В Приморье из-за снежного коллапса спасатели вызволили жителей на вертолете
- 28 дек
- Огромная сосулька чуть не убила генерала МЧС в Москве
- 28 дек
- Жаркий Кувейт завалило снегом
- 28 дек
- Непогода в Москве ломает людям ноги: в травмпунктах очереди
- 27 дек
- Розовое полярное сияние окрасило небо над Мурманской областью
- 27 дек
- «Есть сомнения»: синоптик предсказал погоду в Москве и Петербурге в Новый год
- 26 дек
- Мороз, оттепель и другие сюрпризы: какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь
Читайте также
80%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?