«Самая холодная пятидневка»: россиян предупредили об аномальных морозах

По предварительным расчетам, температура воздуха в Москве начнет повышаться после 10 января.

В Россию, наконец, придет настоящая зима. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о небывалых морозах.

По его словам, уже с 6 января температура окажется ниже климатической нормы на 8-16 градусов.

«Мощный обвал холода будет повсеместным на европейской территории России. Температура значительно ниже климатической нормы прогнозируется и в других регионах Центрального федерального округа, и на Урале, и даже на юге России», — говорит синоптик.

Вильфанд добавил, что виновником столько резкого похолодания стал антициклон, который перемещается из Арктики на Скандинавию.

Но самые суровые морозы, согласно прогнозу, будут на Урале. Там столбики термометра опустятся до 30-40 градусов.

В заключение Вильфанд сказал, что это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, с начала XXI века. Он добавил, что длительный период аномально холодной погоды — это опасное метеорологическое явление.

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