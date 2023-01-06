Оказывается, некоторые популярные способы вроде горячей ванны или растирания конечностей строго запрещены экспертами.

После переохлаждения на морозе важно как можно скорее попасть в теплое помещение, но растирать замерзшие руки и ноги, греть их над огнем или в тазике с горячей водой — вредно для здоровья. Об этом в интервью изданию Газета.ру рассказал руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев. Он также объяснил, как правильно вести себя, чтобы прийти в норму без рисков.

По словам эксперта, чем сильнее замерз человек, тем медленнее нужно отогреваться. Когда организм находится на холоде, он в первую очередь защищает жизненноважные внутренние органы — сердце, легкие, желудок и печень. Поэтому кровоток концентрируется на них, а не в конечностях. И руки в итоге становятся холодными.

И если прийти с мороза и тут же опустить руки и ноги в таз с кипятком, кровь прильет к ним, охладится, направится к внутренним органам и охладит их. Это только ухудшит состояние замерзшего человека и увеличит нагрузку на организм. Так что никаких перегревов вроде бани, ванны, душа, посиделок на батарее или обогревателе, обдувании феном.

«Еще одна ошибка — греть руки над огнем, например, газовой конфорки, так как поверх обморожения можно получить еще и ожоги, поскольку сниженная чувствительность не позволяет адекватно оценить температуру окружающей среды», — добавил Ковалев.

Главное правило, о котором важно помнить — тело не терпит резких перепадов температур. Речь не о контрастном душе или заплывах в проруби, а о переохлаждении, которое никакого отношения к закаливанию не имеет. В этом случае нужно медленно согреваться при комнатной температуре, пить теплый чай с медом или вареньем. А уж потом, когда самочувствие наладится, можно и в баньку сходить.

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