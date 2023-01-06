Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР и Запорожской области

Служащие российской армии уничтожили украинскую технику в ДНР и Запорожской области. Кроме того, за последние сутки были уничтожены более 50 террористов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники „…“ было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа», — подчеркнул Конашенков.

А также добавил, что из ликвидированной техники противника в ходе контрбатарейной борьбы — гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США.

С 12:00 6 января бойцы ВС России соблюдают режим тишины в честь Рождества. Украинские террористы продолжают бомбить позиции защитников Донбасса и кварталы с мирными жителями.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что укротеррористы выпустили две ракеты HIMARS по Первомайску в ЛНР.