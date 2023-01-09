«Невероятное сходство»: улетевшая из РФ Орбакайте становится пугающе похожей на мать
Подписчики Орбакайте обнаружили ее сходство на фото с сбежавшей из России Пугачевой
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Артистка улетела за границу отмечать Новый год с мужем и дочерью.
Кристина Орбакайте делится в соцсетях фотографиями с отдыха, куда она улетела вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. После Нового года семья отправилась в морской круиз по Средиземному и Черному морям.
Поклонники не смогли не заметить поразительное сходство Орбакайте со скандальной мамой Аллой Пугачевой. На фотографии на фоне моря и заката Кристина в солнцезащитных очках и платке. Даже прическа — точная копия той, с которой сейчас ходит Пугачева.
Кристина Орбакайте на отдыхе.
«Невероятное сходство с Пугачевой, особенно с такой челкой»;
«Красивая семья, а вы, Кристина, так похожи на маму, раньше даже не замечала», — написали в комментариях на странице Орбакайте.
В отличие от Пугачевой, артистка не высказывается на тему своей политической позиции и начинает закрывать комментарии на своих страницах в соцсетях, дабы не нарваться на негативные высказывания.
Напомним, Алла Пугачева покинула Россию после начала частичной мобилизации вместе с семьей. Оказавшись на безопасном расстоянии, она начала поливать грязью свою родину и сограждан. Даже попросила объявить ее иноагентом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кристина Орбакайте скрывает свою политическую позицию.
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