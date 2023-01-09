«Невероятное сходство»: улетевшая из РФ Орбакайте становится пугающе похожей на мать

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 372

Подписчики Орбакайте обнаружили ее сходство на фото с сбежавшей из России Пугачевой

«Невероятное сходство»: улетевшая из РФ Орбакайте становится пугающе похожей на мать

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Артистка улетела за границу отмечать Новый год с мужем и дочерью.

Кристина Орбакайте делится в соцсетях фотографиями с отдыха, куда она улетела вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. После Нового года семья отправилась в морской круиз по Средиземному и Черному морям.

Поклонники не смогли не заметить поразительное сходство Орбакайте со скандальной мамой Аллой Пугачевой. На фотографии на фоне моря и заката Кристина в солнцезащитных очках и платке. Даже прическа — точная копия той, с которой сейчас ходит Пугачева.

Кристина Орбакайте на отдыхеКристина Орбакайте на отдыхе. Фото: Instagram* / orbakaite_k

«Невероятное сходство с Пугачевой, особенно с такой челкой»;

«Красивая семья, а вы, Кристина, так похожи на маму, раньше даже не замечала», — написали в комментариях на странице Орбакайте.

В отличие от Пугачевой, артистка не высказывается на тему своей политической позиции и начинает закрывать комментарии на своих страницах в соцсетях, дабы не нарваться на негативные высказывания.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию после начала частичной мобилизации вместе с семьей. Оказавшись на безопасном расстоянии, она начала поливать грязью свою родину и сограждан. Даже попросила объявить ее иноагентом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кристина Орбакайте скрывает свою политическую позицию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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