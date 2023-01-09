«Тонкий восточный намек»: надавит ли Турция на Украину через перехват БПЛА Bayraktar

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 588

Политолог Бредихин: Турция не захочет принимать участие в конфликте на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Paulius Peleckis; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя в качестве миротворца в конфликте на Украине. При этом не забывает и о интересах собственной страны.

Заявление Главы компании Baykar Technology Сельчука Байрактара о том, что Турция способна применять беспилотники Bayraktar против новых владельцев, звучат не более как намеки, в действительности же страна не будет прямо вступать в конфликт на Украине ни на чьей стороне. Такое мнение в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru выразил политолог Антон Бредихин.

Высказывание бизнесмена эксперт сравнил со другими словами турецких политиков, которые звучали ранее. В качестве одного из свежих примеров он привел то, что некоторые турецкие политики пытались выдать рождественское перемирие, инициированное Россией в ходе спецоперации, с последствиями разговора российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В действительности же эти события оказались совершенно между собой не связаны.

«Сейчас Турция хорошо зарабатывает деньги. Турции никак не выгодно вмешиваться в ситуацию на Украине, особенно военно-политически. Мы видим, что происходящее похоже на обещания США, что с 1 января все iPhone будут заблокированы в России. Но как мы видим, этого не произошло», — заметил политолог.

Поэтому последние слова о том, что Турция может контролировать Bayraktar даже после того, как дроны будут проданы иностранным клиентам, говорят преимущественно о том, что со страной-производителем ее же оружием сражаться другие государства не смогут.

«Турция говорит понятно и четко: если мы продаем кому-то свои БПЛА Bayraktar, эти страны воевать с нами не смогут. Если что, Турция просто выключит Bayraktar и все. Чего-то глобального ждать не стоит, но вот такой тонкий восточный намек — вполне возможно», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад и Восток зависят от Турции.

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