С риском для жизни в аномальные морозы россияне экономят на такси и идут пешком

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Эту зиму синоптики уже назвали «истеричной». Еще недавно в последний день года в столице были дожди. За пару дней резко пришла зима, а после заморозков, говорят, опять стоит ждать потепления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Погода

Уже неделю температура в минус 30 градусов держится сразу в нескольких регионах страны от Башкирии до Татарстана. Больше всего страдают автомобилисты тут не то что прогреть автомобиль, двигатель бы запустить. Но даже в такой ситуации нашлись те, кто решил подзаработать на замерзающих людях. Когда ждать оттепель, знает Роман Кутуков.

Голыми руками он берет горелку и на коленях ползет под машину. На улице мороз под 30 градусов, а у прицепа заклинило мост. На пит-стоп посреди зимней трассы сотрудники МЧС отвели волгоградскому дальнобойщику 15 минут. Дольше нельзя — опасно для жизни.

В Россию пришли аномальные морозы. Метеорологи фиксируют температурные рекорды сразу в нескольких регионах: Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Татарстан. Столбики термометра там уже почти неделю держатся ниже минус 30. В Мурманске к холоду добавилась еще и метель — и вот уже десятки машин с туристами застряли на трассе в Териберку. Дорога была перекрыта, но путешественников предупреждения не остановили.

Среди морозных рекордсменов, как и всегда, Якутия. Здесь температурой минус 30 никого не удивишь, в столице региона — минус 42. И это днем. Ночью столбики термометра опустились до минус 50. Самое главное, спасти машину. В этом деле помогают «Наташи».

«Наташа» — так местные называют специальные термочехлы. На время морозов «Наташу» обычно берут в аренду. Под ней автомобиль не мерзнет и не требует регулярного автозапуска. Это помогает и топливо сэкономить, и машину сохранить. Если ласточка так и не завелась, на помощь приходит такси. Но по двойному тарифу — агрегаторы по всей стране богатеют на морозах.

«От дома до центра — 150 рублей. Сейчас мы видим 339. Потому что высокий спрос, и так постоянно», — говорит жительница Москвы.

Люди экономят и идут пешком, однако это большой риск. Многие спасаются шубами и теплой одеждой. Впрочем, это не всегда помогает — число поступивших с обморожениями увеличилось в несколько раз, так говорят медики. А основные пациенты — водители.

«Ремонтировал машину — отморозил руки. Почувствовал не сразу. Пошли боли, надулись пузыри. Обморожение», — рассказал один из пострадавших автолюбителей.

Не выдерживают и коммуникации, от морозов рвутся трубы. Целый район Самары чуть не остался без воды. Вопреки термометру коммунальщики круглосуточно чинили прорыв.

Эту зиму синоптики уже назвали «истеричной». Еще недавно в последний день года в столице были дожди. За пару дней резко пришла зима, а после заморозков, говорят, опять стоит ждать потепления.

«Облачность уже появится начиная с пятницы. Даже небольшой снежок прогнозируется. Ночью, я говорю о четверге, будет минус 10–14 градусов, а днем — минус 10. В пятницу температура уже приблизится к своим нормальным значениям», — сказал метеоролог Роман Вильфанд.

В центральных районах, по некоторым прогнозам, ожидают чуть ли не «плюс». Капризы погоды, похоже, становятся все привычнее. Ведь главное в мороз — запастись теплой одеждой и без надобности не выходить из дома.

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