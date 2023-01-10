Анастасия Стоцкая показала редкое фото с единокровным братом Павлом Майковым

|
Рита Миронова
Рита Миронова 599

У актеров одна мать, но разные отцы. Какие отношения между ними на самом деле?

Анастасия Стоцкая показала редкое фото с единокровным братом Павлом Майковым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская актриса и певица Анастасия Стоцкая опубликовала на своей странице в Instagram* архивное фото с братом. Маленький мальчик на кадре — актер Павел Майков.

Анастасия и Павел — единоутробные брат и сестра, то есть рожденные от разных отцов. В интернете было много слухов о том, что они завидуют друг другу и не дружат, но на самом деле никакой неприязни между актерами нет, они поддерживают теплые дружеские отношения.

Как пишет Газета.ру, Стоцкая старается регулярно видеться с братом и его семьей. К слову, сейчас Майков второй раз женат и воспитывает сына от первого брака. С супругой брата Стоцкая в нормальных отношениях, но дружбой это назвать нельзя.

«Стараемся встречаться на выходных. Не скажу, что я дружу с новой женой брата Марией. Конечно, мы приглашаем друг друга на дни рождения, но не больше. Но Даня с ними дружно живет. У них все хорошо», — поделилась певица.

Сама Стоцкая в 2019 году рассталась с бизнесменом Сергеем Абгаряном после трехлетней совместной жизни.

«С мужем мы разошлись, да. Уже сколько лет получается? Три года как! Так бывает: люди встречаются, женятся, расходятся… Но у меня все хорошо!» — рассказывала певица.

Она продолжает заниматься любимым делом и растит двух детей: сына Александра и дочь Веру, рожденных в браке с Сергеем Абгаряном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Стоцкая оживит Петербург 80-х в мюзикле по песням группы «Секрет».

-14° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Российские истребители сбили три украинских штурмовика Су-25 в зоне СВО за сутки
16:22
Пушилин заявил о близком освобождении Соледара
16:15
«Не воюем с Украиной»: Патрушев назвал СВО борьбой против кровавого эксперимента
16:06
Череп с идеально круглым отверстием нашли в центре Петербурга — фото (18+)
15:58
Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями о картине «Чебурашка»
15:50
Дорога свободна: езда автомобилей по Крымскому мосту разрешена

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
«Американские горки» в Конгрессе: привет от Трампа и интрига импичмента Байдену
Зачем в Семейном кодексе хотят прописать статус бывших супругов и что это изменит для решивших развестись

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023