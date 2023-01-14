«Папино сердце, мамина душа»: у Алесы Качер и Вахтанга Беридзе родился сын

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 257

Алеса Качер и Вахтанг Беридзе стали родителями во второй раз

«Папино сердце, мамина душа»: у Алесы Качер и Вахтанга Беридзе родился сын

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Звезда сериала «Кармелита» родила в светлый праздник Рождество Христово. Но сообщила о радостном событии лишь через неделю.

Звезда сериала «Кармелита» Алеса Качер в социальной сети поделилась радостной вестью — она во второй раз стала мамой. На свет в Рождество Христово появился еще один сын.

«В самый красивый и светлый праздник года, в Рождество Христово, родился наш волшебный мальчик. Папино сердце, мамина душа, наш рождественский подарочек, наш сын. Мое счастье больше космоса», — сообщила Качер.

Качер не стала показывать новорожденного и рассказывать, как с мужем Вахтангом Беридзе назвали сына, лишь поделилась биркой. Малыш родился весом 3,604 килограмма и ростом 54 сантиметра.

К слову, Качер замужем за Беридзе с 2018 года. О второй беременности она сообщила лишь осенью. А спустя несколько дней опубликовала видео с гендер-пати. Супруги лопнули воздушный шар, наполненный конфетти. После прокола из шарика в разные стороны разлетелись голубые блестки. Для актера сын от Качер стал третьим ребенком. От первого брака с Татьяной Арнтгольц у Беридзе подрастает дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько 45-летняя Ольга Орлова поправилась за вторую беременность.

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