Бородина обрушилась с критикой на жену бывшего мужа из-за хайпа на ее имени

Телеведущая Ксения Бородина, которая самостоятельно воспитывает двух дочерей от экс-мужей Юрия Будагова и Курбана Омарова, накинулась на нынешнюю жену первого супруга Залину Баширову. Знаменитость возмутило то, что девушка якобы в очередной раз упомянула ее имя ради привлечения к себе внимания. Бородина разразила гневной тирадой. Досталось и Башировой, и экс-супругам.

«Я считаю себя идеальной бывшей женой, потому что я обеспечиваю наших общих детей с вашими мужьями сам, не требуя и не прося ничего. Поэтому я бы на вашем месте закрыла „богатые“ рты и прекратила трогать меня!» — возмутилась Бородина.

При этом, несмотря на отношение отцов, она не запрещает девочкам общаться с папами. Но инициативы не видит. Хотя убеждена — сейчас есть множество возможностей поддерживать связь со своим ребенком. Но, к примеру, Будагов так и не нашел времени, чтобы позвонить Марусе и поздравить ее с Новым годом. Омаров же поступает не лучше. Не так давно Бородина жаловалась, что бизнесмен почти не навещает Теону, хотя девочка ему постоянно звонит и просит о встрече.

С мнением Бородиной не согласилась Баширова. На своей странице она отметила, что ей нет никакого смысла пиариться за счет телеведущей. Ведь неплохо зарабатывает и без нее, являясь основательницей языковой школы и владелицей бренда косметики.

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