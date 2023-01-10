Не услышит вальс Мендельсона: почему Ольга Бузова не выйдет замуж

Мечтающая о крепкой семье, в которой родится ребенок, Ольга Бузова не сможет надеть белое платье и отправиться в ЗАГС из-за кармических ошибок. Об этом заявила ведьма Алена Полынь в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«У каждого человека есть собственная карма, наработанная в предыдущем воплощении. И у телезвезды в ситуации с личной жизнью стоит знак „минус“. Она не наработала семейных отношений в прошлом. Как следствие, ей не суждено стать семейным человеком», — сказала Полынь.

При этом это вовсе не означает, что Бузова будет одинока. Она умеет привлекать к себе внимание мужчин, поэтому и в 2023 году одна не останется. Но к браку отношения не приведут. А все заявления Бузовой о том, что она выйдет замуж в этом году — лишь привлечение внимания к своей персоне, не более, заключила ведунья.

На протяжении многих лет «поющая ведущая» пытается найти того единственного и, наконец, познать материнское счастье. Ее первый брак продлился четыре года. Избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого Бузова запела.

После отношений со спортсменом в жизни поющей ведущей появился блогер Давид Манукян. Отношения продлились год. Благодаря певице Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней.

Спустя шесть лет после развода на горизонте вновь замаячил Тарасов. Футболист написал певице в социальной сети и предложил вместе поработать. Но Бузова после всего сказанного и сделанного уверена, Тарасов в очередной раз захотел лишь напомнить о себе публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению Аниты Цой, Ольге Бузовой не суждено стать счастливой в браке.