Особняк в стиле XIX века: обнаружены тайные богатства Инны Чуриковой

У одной из самых крепких пар советского кинематографа лишь один наследник. Что достанется сыну знаменитых родителей?

Актриса Инна Чурикова скончалась в больнице на 80-м году жизни. После себя она оставила неизмеримое культурное наследие, но сайт KP.RU решил разобраться в оставшихся после нее материальных богатствах и показал фотографии роскошного имущество звезды экранов.

Новый 2023 год Инна Михайловна встретила с любимым более 50 лет мужем-режиссером Глебом Панфиловым и сыном Иваном в загородном особняке на Николиной горе.

Некоторые источники стали распространять информацию о незамедлительной продаже дома после смерти его хозяйки, однако семейное гнездышко Чуриковой и Панфилова все еще принадлежит семье, а наследником его является общий сын одной из самых крепких пар советского кинематографа.

Строительство усадьбы началось в 90-х годах, но затянулась на долгих десять лет. Жилплощадь расположена в одном из самых дорогих дачных мест на 22-м километре Рублево-Успенского шоссе, а соседями семьи являются многие известные личности.

Территория дома ухоженная: в саду много цветов, деревьев и кустарников. Сам особняк построен в стиле русских помещичьих домов XIX века: там и колонны, и балкончики, и мезонин.

Супруга Панфилова рассказывала, что к архитектуре и дизайну дома они подошли серьезно. Вместе с мужем работали специалисты, а все желания Чуриковой были учтены.

Внутреннее убранство дома отличается изысканным вкусом артистки, там много картин, статуэток. Памятные фото и вещи создают уют в классических интерьерах бежевых тонов. В одной из комнат стоит фортепиано.

Риэлторы оценивают похожие дома на Николиной Горе в порядке 250-280 миллионов рублей. Также у Чуриковой осталась квартира на Университетском проспекте, ее оценивают в 50 миллионов рублей.

Имущественных споров в семье не будет: наследство поровну делится между Глебом Панфиловым и его сыном. По данным издания, Иван уже давно унаследовал имущество родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Чуриковой и Панфилова.