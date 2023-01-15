Панфилов от всего откажется: наследство Инны Чуриковой получит один человек

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 031

Получателем всего наследства Инны Чуриковой станет ее сын

Панфилов от всего откажется: наследство Инны Чуриковой получит один человек

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Точный размер имущества умершей на 80-м году жизни народной артистки СССР пока не подсчитан, рассказал близкий к семье источник.

Получателем всего наследства скончавшейся народной артистки СССР Инны Чуриковой станет ее сын. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на близкий к семье источник.

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Точный размер наследства звезды кино и театра «Ленком» пока не подсчитан. Дело в том, что у Инны Чуриковой и ее мужа — режиссера Глеба Панфилова — все имущество было оформлено на двоих.

Официально наследниками актрисы являются ее супруг и сын. Однако Глеб Панфилов планирует отказаться от своей доли в пользу сына. Это позволит семье избежать бюрократических проволочек.

Отмечается, что между родственниками Инны Чуриковой сохраняются очень доверительные отношения. Поэтому скандалов из-за наследства наверняка не будет.

Какое наследство оставила Инна Чурикова

По информации dni.ru, у Инны Чуриковой осталась шикарная усадьба на Николиной горе в Московской области. Строительство трехэтажного особняка, похожего на дворянское гнездо XIX века, длилось более десяти лет. Внутри стоит роскошная итальянская мебель и наблюдается обилие антиквариата. По мнению риэлторов, особняк стоит примерно 300 миллионов рублей. А еще есть квартира в центре Москвы за 60 миллионов.

При этом портал уточняет, что Глеб Панфилов получит половину имущественных активов умершей жены Инны Чуриковой. По закону эта часть не подлежит разделу. Оставшаяся половина должна в равной степени наследоваться им и сыном. Здесь от своей доли режиссер может отказаться.

Смерть Инны Чуриковой: причина и церемония прощания

Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. По неподтвержденной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Свои последние дни Инна Чурикова провела в Боткинской больнице. Ее госпитализировали еще в январские праздники в тяжелом состоянии.

Церемония прощания с народной артисткой СССР пройдет 17 января в театре «Ленком», где актриса работала с 1975 года до конца жизни. Администрация театра публично обратилась к властям с просьбой о захоронении артистки на Новодевичьем кладбище.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили многие коллеги по цеху. Среди них: Дмитрий Нагиев, считающий уход Инны Чуриковой личной утратой; Яна Поплавская, рассказавшая о ее уникальности; режиссер Владимир Бортко и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал смерть Инны Чуриковой невосполнимой утратой и огромной потерей для всех.

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