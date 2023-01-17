Британские врачи нашли простой способ вылечить гипертонию без таблеток

Методика экспертов Лондонского университета королевы Марии оказалась эффективной для 5-10% пациентов с особой патологией.

Читайте также Предвестник инсульта: как часто нужно проверять уровень холестерина

Некоторых гипертоников можно исцелить с помощью микроинвазивной операции на надпочечниках. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на данные экспертов Лондонского университета королевы Марии. Британские врачи пришли к новому методу лечения через нестандартную диагностику: определенный вид комбинированного исследования выявляет редкую причину повышенного давления — и способ ее устранить.

Специалисты объединили компьютерную томографию и анализ мочи. Они проанализировали таким образом состояние 128 пациентов и пришли к выводу, что их гипертония стала следствием повышенного уровня стероидного гормона альдостерона. Из-за него соль не выводится из организма. У двух из трех участников исследования был обнаружен доброкачественный узел в одном из надпочечников — он и провоцировал чрезмерную выработку альдостерона.

Врачи с помощью радиоактивного красителя метомидата научились распознавать узел при сканировании. Прежде приходилось искать его оперативным путем, и результат все равно не был гарантирован. Теперь же после обследования на томографе можно провести точное микроинвазивное хирургическое вмешательство и «вырезать» причину гипертонии. Примерно 5-10% больных мучаются от повышенного артериального давления именно из-за злополучного узла в надпочечниках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бессимптомной гипертонии, заболевании, от которого внезапно гибнут совсем молодые люди. А также о способах выявить патологии сосудистой системы и грамотно контролировать давление.