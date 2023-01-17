Склад с литиевыми батареями загорелся и взрывается во Франции

Десятки взрывов и крупный пожар на севере Франции — там загорелся склад с литиевыми батареями. Огонь пытаются потушить полторы сотни пожарных, но пока их усилия тщетны.

Пламя уже перекинулось на соседний ангар, с автомобильными шинами. А общая площадь возгорания превысила 12 тысяч квадратных метров.

Опасность представляет не только сам пожар — при горении литий становится токсичным, его окись может вызвать сильное раздражение. Поэтому жителям рекомендовано плотно закрыть окна и не покидать дома.