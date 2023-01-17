Плеврит и сепсис: чем опасна диагностированная у Дроботенко бронхопневмония

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 8 005

Пульмонолог Овечкин: бронхопневмония может вызвать плеврит и дыхательный сепсис у Дроботенко

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; Личный архив Вячеслава Овечкина; 5-tv.ru

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Банальное заболевание может привести к необратимым последствиям при отсутствии должного лечения.

Юморист Сергей Дроботенко обратился к врачам за помощью. Плохо звезде «Аншлага» стало ночью, но диагностированный диагноз бронхопневмония его не напугал, и он отказался от госпитализации. Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, чем может быть опасно это заболевание, и могут ли у 53-летнего артиста возникнуть осложнения при домашнем самолечении.

По словам эксперта, бронхиальная пневмония — это обывательский термин. Это пневмония легкой или средней тяжести, при которой патологический процесс не распространен, и небольшие участки инфильтрации (замещение легочной ткани нормальной воздушности уплотненным участком — Прим. ред) прижаты к бронхам.

«Заболевание достаточно банальное, причины, как правило, в переохлаждении. Лечиться может как дома, так и в стационаре, в зависимости от тяжести. При адекватном лечении излечивается за две недели», — уточнил Овечкин.

Врач объяснил, что медики в большинстве случаев назначают лечение антибиотиками, противовоспалительными, жаропонижающими и отхаркивающими. В нетяжелых вариациях этой пневмонии можно без опасений лечиться в домашних условиях. Однако пренебрегать лекарствами и процедурами не стоит.

«Осложнения могут быть как и при любой пневмонии. Может быть распространение — увеличение зоны поражения, плеврит, возможен дыхательный сепсис», — подчеркнул пульмонолог.

В группе риска люди со сторонними заболеваниями. По словам специалиста, заработать осложнения при бронхопневмонии могут, например, онкобольные или диабетики, но в остальных случаях все зависит от иммунного статуса заболевшего и подходу к лечению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит фигуристу Роману Костомарову сепсис в легких.

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