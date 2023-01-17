Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Самолеты, способные нести ядерные ракеты, давно наводят ужас на натовских генералов.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый десятичасовой полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что летчики российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-160 «Белый лебедь» — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, который может нести ядерные ракеты и поражать цели в глубоком тылу противника.

Аналитики китайского портала Baijiahao недавно отметили, что западным странам много лет не удается обойти российские технологии, применяемые в создания Ту-160. В частности, в статье указывается, что бомбардировщик способен разгоняться до гиперзвуковой скорости в 2,05 Маха (2 510 километров в час) и нести 12 тяжелых крылатых ракет X-101. При этом он может обойти любые средства ПВО противника и наносить удары невероятной мощности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в специальной военной операции. По мнению экспертов, это серьезно усилит воздушную составляющую ВС РФ и приблизит их к достижению заявленных целей.

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