«Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 868

Политолог Кошкин: участие стратегической авиации в спецоперации приблизит РФ к решению поставленных задач

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

ВСУ продолжают обстреливать жилые дома и мирных граждан. 2023 год, по словам эксперта, ознаменуется прекращением такого беспредела киевского режима!

Участие стратегической авиации в специальной военной операции, которую накануне анонсировал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, серьезно усилит воздушную составляющую ВС РФ. Такое мнение в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru выразил политолог Андрей Кошкин. Он убежден — благодаря применению ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3, армия приблизится к достижению поставленных президентом России Владимиром Путиным задач.

«В целом речь идет об усилении автоматизированной системы управления огнем, подразделением, информационным обеспечением, применением высокоточного оружия. Это все говорит о том, что начало нового года ознаменуется серьезным усилением вооружения, боевой техники, применением скоординированных действий авиации, в том числе и стратегической для того, чтобы успешно решать обозначенные задачи», — отметил Кошкин.

Кроме того, эксперт напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день на протяжении многих лет обстреливают жилые кварталы, мирных граждан и останавливаться, кажется, не намерены. Но благодаря стратегической авиации киевский режим будет остановлен.

«ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы городов. И в 2023 году следует положить конец тому беспределу, который они творят», — добавил он.

Использование Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 поможет вывести из строя еще большее количество критических узлов инфраструктуры Украины, нарушить управление вооруженными силами и разрушить логистические системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько за минувшие сутки было уничтожено иностранных наемников в Донбассе.

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