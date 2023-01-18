Крещенские морозы отменяются: в Москве и Петербурге будет мартовская погода
Лед на водоемах сейчас активно тает
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
До двух столиц дойдет теплый воздух из Африки.
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Крещенских морозов на Европейской территории России не будет. В Москве и Петербурге вообще ожидается мартовская погода — до плюс пяти. Ведь до двух столиц дойдет теплый воздух из Африки.
Однако традиционные крещенские купания никто не отменял. Но лед на водоемах сейчас активно тает, так что окунаться нужно только в специальных местах.
Крещение в Петербурге 2023: правила, погода и места для купаний в проруби
В Петербурге купели организуют по традиции почти во всех районах. Главные точки — возле Петропавловской крепости и на набережной Лейтенанта Шмидта, а также в Средней гавани Финского залива в Кронштадте.
Врачи напоминают, в воду нужно погружаться трезвым и здоровым. Людям с признаками ОРВИ, сердечными и гипертоническими заболеваниями от купаний точно лучше отказаться.
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