Крещенские морозы отменяются: в Москве и Петербурге будет мартовская погода

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Лед на водоемах сейчас активно тает

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

До двух столиц дойдет теплый воздух из Африки.

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Крещенских морозов на Европейской территории России не будет. В Москве и Петербурге вообще ожидается мартовская погода — до плюс пяти. Ведь до двух столиц дойдет теплый воздух из Африки.

Однако традиционные крещенские купания никто не отменял. Но лед на водоемах сейчас активно тает, так что окунаться нужно только в специальных местах.

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В Петербурге купели организуют по традиции почти во всех районах. Главные точки — возле Петропавловской крепости и на набережной Лейтенанта Шмидта, а также в Средней гавани Финского залива в Кронштадте.

Врачи напоминают, в воду нужно погружаться трезвым и здоровым. Людям с признаками ОРВИ, сердечными и гипертоническими заболеваниями от купаний точно лучше отказаться.

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