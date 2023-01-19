Названы непростительные для первой леди ошибки Зеленской на встрече в Давосе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 159

Эксперт по этикету перечистила, какие правила нарушила Зеленская в Давосе

Фото, видео: LAURENT GILLIERON / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
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Супруга Владимира Зеленского перепутала форум в Давосе со стадионом.

Первая леди Украины Елена Зеленская несколько раз нарушила деловой этикет во время визита в Давос. Эксперт Альбина Холгова в беседе с 5-tv.ru разобрала недопустимые для политика ошибки супруги президента Незалежной.

Первой ошибкой специалист называла несоблюдение классического дресс-кода. По словам Холговой, этикет предполагает, что женщины на важных встречах должны появляться в юбках, а не брюках.

«То есть, это костюм юбочный. Мы можем посмотреть, конечно, на Ангелу Меркель, которая всегда была в брюках. Но опытные эксперты понимают, что это специально продуманный, отличительный ото всех стиль», — подметила эксперт и добавила, что Зеленская оправдаться подобными сформированным имиджем не может.

Во-вторых, первая леди не может позволить себе пробежки на светских мероприятиях. В деловой системе координат бегать запрещено, а в качестве эталона эксперт предложила вспомнить поведение Елизаветы II. Могли бы вы себе представить, что она куда-то бежит?

«То есть, бегать первая леди может на стадионе. Когда присутствуют журналисты, когда работают телевизионные камеры, бегать категорически запрещено», — прокомментировала Альбина Холгова.

Третий вопрос возникает к пунктуальности Зеленской, ведь если она куда-то бежала, значит она куда-то опаздывала. Эксперт отметила, что в момент фотосессии украинская первая леди выглядела как человек, который отдышался после пробежки.

«Деловые встречи не допускают опозданий. Являться нужно вовремя. Если опоздал, то эти секунды, которые она выиграла пробежав по ступенькам, ничего ровным счетом не решают. Можно было подниматься быстро, но не бежать», — в завершение сообщила специалист по этикету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вместо Зеленского в Давос позвали его жену.

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